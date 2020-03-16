İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
16.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:46
İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 724'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bine yaklaştığını açıklamıştı.
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Kaynak: AA