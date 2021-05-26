İran'da Ulusal Petrol Şirketi çalışanları, düzenledikleri gösterilerde maaşlarının iyileştirilmesini istedi
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İran'da Ulusal Petrol Şirketi çalışanları, düzenledikleri gösterilerde maaşlarının iyileştirilmesini istedi

İran'da Ulusal Petrol Şirketi çalışanları, düzenledikleri gösterilerde maaşlarının iyileştirilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da Ulusal Petrol Şirketi çalışanları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde gösteri düzenledi.

İran'da Ulusal Petrol Şirketi çalışanları, maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde gösteri düzenledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (HRANA) haberine göre, başkent Tahran başta olmak üzere Ahvaz, Abadan ve Aseleviye gibi kentlerde düzenlenen gösterilere katılan yüzlerce Ulusal Petrol Şirketi çalışanı, maaşlarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Göstericiler, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene aleyhine sloganlar attı.

İran'da son yıllarda artan enflasyon rakamları ülkede pahalılığı arttırdı. Emekliler ve devlet çalışanları zaman zaman ülke genelinde maaş ve sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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