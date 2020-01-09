İran'da Ukrayna uçağı neden düştü? İhtimaller arasında füze ve terör saldırısı da var

09.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:21

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran'da meydana gelen uçak kazasının ana nedenleri olarak füze saldırısı, motor arızası ya da terör saldırısının değerlendirildiğini bildirdi.



Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Danilov, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatı doğrultusunda bir komisyonun kazayı araştırmak üzere Tahran'a gittiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle