: İran'da Ukrayna Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı Düştü

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:46

İran devlet medyası, Tahran'da Ukrayna havayollarına ait bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Devlet televizyonu ve resmi IRNA haber ajansının geçtiği haberlere göre, içinde en az 170 yolcu bulunan Boeing 737 tipi uçak İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalkmasından hemen sonra düştü

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