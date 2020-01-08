İran'da Ukrayna Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı Düştü
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İran'da Ukrayna Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı Düştü

İran devlet medyası, Tahran'da Ukrayna havayollarına ait bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi.

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:46

devlet medyası, 'da havayollarına ait bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü bildirdi. Devlet televizyonu ve resmi IRNA ajansının geçtiği haberlere göre, içinde en az 170 yolcu bulunan tipi uçak İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalkmasından hemen sonra düştü



Haber Videosu

: İran'da Ukrayna Havayolları'na Ait Yolcu Uçağı Düştü
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