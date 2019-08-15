İran'da uçak düştü: 2 ölü

15.08.2019 11:17

İran'ın simnan eyaletine bağlı Germsar şehrinde düşen eğitim uçağında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Simnan Eyaleti Kızılay Kurtarma Ekibi, "Bu sabah Germsar şehrindeki Eflak Asyayi Eyvaneki Havaalanı yakınında bir eğitim uçağı düştü. Özel şahsa ait olan bu uçak iki kişilikti. Kaza sonucu uçakta bulanan 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA