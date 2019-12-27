İran'da tutuklu bulunan Fransız ve Avustralyalı iki akademisyen açlık grevi başlattı

27.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:42

İran'da geçtiğimiz temmuz ayında tutuklanan İran asıllı Fransız Akademisyen Fariba Adelkah ile Avustralyalı araştırmacı Kylie Moore-Gilbert açlık grevine başladı.



Ülkede bulunan İnsan Hakları Merkezi yayımladığı Noel mesajında, başkent Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu ve yapılan infazlarla bilinen Evin Hapishanesi'nde kalan iki mahkumun kendilerine bir mektup gönderdiklerini ve bulundukları şartlarla ilgili bazı bilgiler paylaştıklarını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle