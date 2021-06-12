İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistler açlık grevi başlattı
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İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistler açlık grevi başlattı

İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistler açlık grevi başlattı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın Erdebil kentindeki cezaevinde kalan Azerbaycan Türkü aktivistlerin açlık grevi başlattığı bildirildi.

İran'ın Erdebil kentindeki cezaevinde kalan Azerbaycan Türkü aktivistlerin açlık grevi başlattığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansının (HRANA) haberine göre, Erdebil Cezaevinde tutuklu Azerbaycan Türkü aktivist Abbas Lisani, adi suçlardan hüküm giyen mahkumların siyasi tutukluların koğuşlarına konulması, "cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına kayıtsız kalması" gibi gerekçelerle açlık grevine başladı.

Aynı cezaevinde tutuklu bulunan Yusuf Kari adlı Azerbaycan Türkü aktivistin de Lisani'ye destek vermek amacıyla açlık grevine başladığı aktarıldı.

Öte yandan Büyük Tahran Cezavinde tutulan Halid Pirzade, Hüseyin Haşimi ve Muhammed Turkmani adlı 3 mahkumun da "yetkililerin şartlı tahliye sözünü yerine getirmemesi ve kendilerine yönelik muameleleri" nedeniyle açlık grevine başladığı kaydedildi.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türkü aktivistlerin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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