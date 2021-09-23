İran'da tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistler "Türkçe eğitim eksikliğini protesto için" açlık grevi başlattı

İran'ın Tahran ve Erdebil kentindeki cezaevlerinde tutuklu Azerbaycan Türkü aktivistlerin açlık grevi başlattıkları bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran'da "rejim aleyhinde propaganda yapmak" ve "rejim karşıtı toplantı düzenleme" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edilen ve Tahran'daki cezaevinde tutulan Azerbaycan Türkü aktivist Ali Rıza Ferşi, "Türkçe eğitim eksikliğini ve mevcut ayrımcılığı protesto etmek için" açlık grevine başladı.

Öte yandan aynı suçlamalar nedeniyle Erdebil Cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü aktivistlerden Abbas Lisani de Ferşi'yi desteklemek için açlık grevine başladığını duyurdu.

Ferşi, "Dünya Ana Dili Günü" münasebetiyle 2013 yılında Tahran'da toplantı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, mahkeme zamanına kadar şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

2016 yılında gerçekleştirilen mahkemede 15 yıl hapis ve 2 yıl sürgün cezasına çarptırılan Ferşi temyize gitmiş, hakkındaki 2 yıl hapis ve 2 yıl sürgün kararı onanmıştı.

Ferşi, söz konusu 2 yıl hapis cezası nedeniyle 21 Temmuz 2020'den bu yana Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutuluyor.

İran Anayasası'nın 15'inci maddesinde, Farsçanın ülkenin resmi dili olduğu, bunun yanında diğer yerel dillerin de basın ve medyada kullanılması veya okullarda öğretiminin serbest olduğu belirtilirken, 19'uncu maddede, İran halkının renk, ırk ve dile bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu vurgulanıyor.