İran'da tutuklu Azerbaycan Türkleri açlık grevlerini sonlandırdı
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İran'da tutuklu Azerbaycan Türkleri açlık grevlerini sonlandırdı

İran'da tutuklu Azerbaycan Türkleri açlık grevlerini sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın Erdebil kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkleri cezaevi yönetiminin taleplerini yerine getirmesinin ardından açlık grevine son verdi.

İran'ın Erdebil kentindeki cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkleri cezaevi yönetiminin taleplerini yerine getirmesinin ardından açlık grevine son verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Erdebil Merkez Cezaevinde dün ölüm orucuna başlayan Abbas Lisani, Yusuf Kari ile açlık grevine başlayan Ali ve Rıza Vaseki kardeşler ile Mihrdad Şeyhi'nin, "adi suçlardan hüküm giyen mahkumlarla siyasi tutukluların koğuşlarının ayrılması, daha önce izin kullanma kanunundan yararlanan mahkumlara izin verilmesine devam edilmesi" gibi talepleri cezaevi müdürlüğü tarafından yerine getirildi.

Tutuklu Azerbaycan Türkleri taleplerinin karşılanmasının ardından açlık grevlerini sonlandırdı.

Taleplerin karşılanmasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin etkisi

Mahkumların taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesinin nedeni olarak 18 Haziran Cuma günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri gösteriliyor.

İran'da anayasal haklarını talep eden Azeri Türklerinin önde gelen isimlerinden Lisani'nin katı ve sıvı gıda almadığı ölüm orucuna başlaması ülkede tepkilere yol açmıştı.

Çoğunlukla Türklerin bulunduğu Tebriz gibi kentlerde cumhurbaşkanlığı seçim adaylarının afişleri üzerine Lisani'nin posterleri asılmış, "Lisani'nin canı tehlikede" ve "Tahran'da seçim, Tebriz'de grev" sloganları duvarlara yazılmıştı.

Lisani'ye Erbil ve Tahran'daki cezaevinden destek

Erdebil Cezaevinde tutuklu bulunan Azerbaycan Türkü Lisani, 12 Haziran Cumartesi günü, "adi suçlardan hüküm giyen mahkumların siyasi tutukluların koğuşlarına konulması, cezaevi çalışanlarının kötü muamelesi ve yetkililerin siyasi tutukluların haklarına kayıtsız kalması" gibi gerekçelerle katı gıdaları almadığı açlık grevine başlamıştı.

Aynı cezaevinde bulunan Kari de Lisani'ye destek için açlık grevine başlamış, her ikisi de dün ölüm orucuna başladıklarını duyurmuşlardı.

Ali ve Rıza Vaseki kardeşler ile Mihrdad Şeyhi'nin de dün açlık grevine başladığı, söz konusu mahkumların Lisani ve Kari'yle birlikte, yaşam şartları son derece zor olduğu bilinen ve mahkumların aileleriyle görüştürülmediği Erdebil Merkez Cezaevi tecrit bölümüne nakledildikleri belirtilmişti.

Ayrıca başkent Tahran'daki Evin Cezaevinde tutulan Azerbaycan Türkleri Siyamek Mirzayi, Kiyanuş Aslani ve Behnam Şeyhi de Erdebil Merkez Cezaevinde tutuklu Azerbaycan Türklerinin başlattığı açlık grevine bugün itibarıyla katıldıklarını duyurmuşlardı. Bu kişilerin de açlık grevini sonlandırdıkları tahmin ediliyor.

İran'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin, ana dilde eğitim yapma gibi anayasal haklarını "sivil ve barışçıl eylemlerle" protesto etmeleri nedeniyle çeşitli baskılara maruz kaldıkları belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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