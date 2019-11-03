İran'da Türkiye lehine slogan atılan maç sonrası 7 kişi gözaltına alındı

03.11.2019 14:39

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, Tebriz'de cuma günü oynanan Traktör-İstiklal futbol maçı sonrasında 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, söz konusu maçta "futbol dışı atılan bazı sloganlarla" ilgili soruyu Zülfikari, "Şu ana kadar futbola uymayan davranışlarda bulunan sadece 7 kişi gözaltına alındı ki söz konusu davranışta bulunanların sayısı çok azdı." şeklinde cevapladı. Euronews.com'da Görüntüle