İran'da türbelerin kapatılmasını protesto eden 11 kişi gözaltına alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran'da türbelerin kapatılmasını protesto eden 11 kişi gözaltına alındı - Haber
İran, Güncel

İran'da türbelerin kapatılmasını protesto eden 11 kişi gözaltına alındı

İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında türbelerin kapatılmasına karşı çıkan ve Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar veren 11 kişi gözaltına alındı.

17.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:26
İran'da türbelerin kapatılmasını protesto eden 11 kişi gözaltına alındı

İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında türbelerin kapatılmasına karşı çıkan ve Kum'daki Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar veren 11 kişi gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Kum Devrim ve Genel Başsavcısı Hasan Garib, türbelerin kapatılmasını protesto eden bir grubun Fatıma-i Masume Türbesi'ne zarar verdiğini söyledi.

Garib, "Bir grubun, Hazreti Masume Türbesi'ne saygısızlıkta bulunmasının ardından 11 kişi gözaltına alındı." dedi.

İran'da salgına karşı tedbirler kapsamında türbe, müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatılmıştı. Kum kentinde türbelerin kapatılmasını protesto ederek, Masume Türbesi'ne zorla girmeye çalışan bir grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Haber
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Haber
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Haber
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Haber
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Ersoy Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Şeyma Subaşı Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: İran'da türbelerin kapatılmasını protesto eden 11 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:31:12. #1.15#