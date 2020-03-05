İran'da tüm futbol müsabakaları iptal edildi
İran korona ile mücadele merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda tüm futbol müsabakaları iptal edildi.
İran korona ile mücadele merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda tüm futbol müsabakaları iptal edildi.
İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm futbol müsabakaları faaliyetleri iptal edildi. İran korona ile mücadele merkezi tarafından alınan karar ile tüm 1, 2 ve 3. Lig Futbol müsabakalarının 20 Mart'a kadar ertelendiği duyuruldu. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki Covid-19 vak'alarının sayısının şu ana kadar 2 bin 922 olduğunu ve ölenlerin sayısının ise 92'ye yükseldiğini açıklamıştı. - TAHRAN
Kaynak: İHA