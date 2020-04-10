İran'da toprak kayması sonucu tünel çöktü
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İran, 3. Sayfa

İran'da toprak kayması sonucu tünel çöktü

İran'da Patave-Dehdeşt kara yolunda devam eden yol çalışması sırasında toprak kayması nedeniyle tünel çöktü.

10.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:28
İran'da toprak kayması sonucu tünel çöktü

İran'da Patave-Dehdeşt kara yolunda devam eden yol çalışması sırasında toprak kayması nedeniyle tünel çöktü.

İran'ın güneyinde yer alan Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Rıza Etabek eyalete bağlı Patave-Dehdeşt kara yolunda yol çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir tünelin çöktüğünü ve herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Tünelde ağır bir zararın meydana gelmediğini belirten Etabek, tünel girişinin tamamen kapandığını söyleyerek, "Bölgede toprak kayması yaşanabileceği uyarısını dikkate alarak gerekli önlemleri almıştık. Bu nedenle herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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