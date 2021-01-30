İran'da terörle suçlanan Beluç asıllı Dehkan Hald, insan hakları kuruluşlarının tepkilerine rağmen idam edildi
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İran'da terörle suçlanan Beluç asıllı Dehkan Hald, insan hakları kuruluşlarının tepkilerine rağmen idam edildi

30.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:33
İran'da terörle suçlanan Beluç asıllı Dehkan Hald, insan hakları kuruluşlarının tepkilerine rağmen idam edildi

İran'da "terör" suçlamasıyla idama mahkum edilen Beluç azınlığa mensup Cavid Dehkan Hald'ın cezası, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütünün tepkilerine rağmen infaz edildi.

İran'da "terör" suçlamasıyla idama mahkum edilen Beluç azınlığa mensup Cavid Dehkan Hald'ın cezası, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütünün tepkilerine rağmen infaz edildi.

Sistan-Beluçistan Eyalet Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl"a bağlı bir grubun liderlerinden olduğu iddia edilen Hald'ın, 9 Nisan 2015'te Birk Dağı'nda güvenlik güçlerine kurulan pusuda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin öldürüldüğü, 5 askerin de kaçırıldığı saldırının faillerinden olduğu kaydedildi.

Yargılandığı Devrim Mahkemesi tarafından "ülkeye karşı silahlı eylem" ve "rejim karşıtı gruplara etkin üyelik ve iş birliği" suçundan ölüm cezasına çarptırılan Hald'ın, hakkındaki kararın Yüksek Mahkemece onaylanmasının ardından sabaha karşı Zahidan Cezaevi'nde idam edildiği belirtildi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları idamın durdurulmasını istiyordu

Uluslararası insan hakları kuruluşları son birkaç gündür Hald'ın idam kararının durdurulması için İran'a çağrıda bulunuyordu.

Uluslararası Af Örgütü, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, adil bir mahkeme süreci yürütülmediğini ve Hald'ın işkence sonucu itirafa zorlandığını ifade etmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ise dün yaptığı açıklamada İran'da aralık ortasından bu yana aralarında azınlık mensuplarının da bulunduğu en az 28 kişinin idam edilmesini şiddetle kınamıştı.

OHCHR, Cavid Dehkan Hald'ın idamının durdurulmasını ve ülkedeki idam mahkumları hakkında verilen kararların insan hakları hukukuna uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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