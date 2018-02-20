İran'da Tarikat Üyeleriyle Güvenlik Görevlileri Çatıştı: 5 Polis Öldü (2)

İran'ın başkenti Tahran'da Gonabadi Dervişleri adlı tarikat üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda beş polis öldürüldü, 30 güvenlik görevlisi yaralandı.

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Sait Muntezirulmehdi, sabah 4: 30'kadar süren çatışmalarda en az 300 tarikat üyesinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çatışmalarda bazı göstericilerin yaralandığını belirten Muntezirulmehdi, yaralı gösterici sayısı konusunda bilgi vermedi.

Ölen güvenlik görevlilerinden üçünün kalabalığın içine sürülen otobüsün altında kalarak, birinin bir binek aracıyla yapılan saldırıda ve diğerinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi.

Sosyal medyada yayınlanan amatör videolarda, bir otobüsün topluca hareket eden güvenlik görevlerinin üzerine sürüldüğü, başka bir videoda da bir binek aracının polis grubunun içine daldığı görünüyor.

Tarikat üyesi Nimetullah Reyahi'nin dün gözaltına alınmasını protesto eden tarikat üyelerininden oluşan bir grup, Tahran'ın Pasdaran bölgesinde Rehahi'nin tutulduğu karakolun önünde bir araya gelmişti.

Polisin uyarılarını dikkate almayan kalabalıkla, güvenlik güçleri arasında aynı bölgede bulunan tarikat lideri Nur Ali Tabende'nin evinin etrafında çatışma çıkmıştı.

Gonabadi tarikatı, Hicri 8'inci yüzyılda kurulan ve 12 İmam'a inanan bir Şii tarikatı olarak biliniyor.

Görüntü Dökümü:

Beyaz bir otobüs zig zag çizerek polislerin üzerine gidiyor

Aynı olay farkı açıdan

Başka bir saldırıda bir binek aracı polislerin içine dalıyor

Protesto gösterisinden görüntüler - Tahran