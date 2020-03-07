İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
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İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran Milletvekili Fatıma Rehber'in korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

07.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:28
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

'da İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Fatıma Rehber'in korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


Korona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılan Tahran Milletvekili Fatıma Rehber'in bir süredir komada olduğu ve bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. İran'da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısı da 124'e yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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