İran'da Sünnilerden "Ayrımcılık" Tepkisi

İran'da Sünni yazarlar, kitaplarına "Ehl-i Sünnet'e aittir" etiketleri yapıştırılması uygulamasına son verilmesini istedi.



İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nda (HRANA) yer alan habere göre, Sünni 173 yazar, İran Kültür Bakanlığına gönderdiği ortak mektupta, kitaplarına "Ehl-i Sünnet'e aittir" etiketinin yapıştırılmasını "ayrımcılık" olarak nitelendirerek uygulamanın sonlandırılmasını talep etti.



Yasal bir zemine dayanmadığı ifade edilen söz konusu uygulamanın, İranlı alimlerin yaptığı "birlik çağrılarına" ve "Kur'an-i Kerim'in kutsal mesajlarına" da aykırı olduğu vurgulandı.



Mektupta, "Ayrımcılık içeren ve anayasaya aykırı olan bu uygulamanın kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.



İran Kültür Bakanlığı, Sünni yazarlar tarafından yazılan eserlere "Ehl-i Sünnet'e aittir" veya "Ehl-i Sünnet kaynak ve bakış açısıyla yazılmıştır" etiketlerinin yapıştırılması mecburiyeti getiriyor.



Resmi olmayan rakamlara göre İran'da yaklaşık 15 milyon Sünni bulunuyor.



Seçim dönemlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından vaat edilen sözlerin yerine getirilmediğini sıklıkla gündeme taşıyan Sünni halkın başlıca talepleri arasında, "eşit vatandaşlık hakkı", "yönetimde temsil", "ibadetlerini özgürce yerine getirebilme imkanı" ve "Tahran'da Sünnilere özgü cami" yer alıyor.