İran'da Sünni alimin serbest bırakılması talebi

07.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:46

İran'daki bazı Sünni din adamları, benzin zammı nedeniyle başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik muamelesini eleştirdiği için tutuklanan Sünni alim Mevlana Fazlurrahman Kuhi'nin serbest bırakılması talebinde bulundu.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, yaptığı açıklamada Kuhi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gülistan eyaletine bağlı Galikeş kenti Türkmen Ehli Sünnet İmamı Mevlana Muhammed Hüseyin Gürgiç de "Kuhi ve arkadaşlarının serbest bırakılması İran'daki Sünnilerin bir talebidir. Alimler ve düşünürler, konuşmaları nedeniyle tutuklanmamalı." ifadelerini kullandı.

Haş kenti cuma imamı Mevlana Hüseyin Osman ve bölgedeki Sünni alimlerden Muhammed Gül de Kuhi'nin yasalara karşı bir eylemde bulunmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep etti.

Ülkedeki Sünni alimlerden Mevlevi Fethi Muhammed Nakşibendi, Mevlevi Dosti Muhammed Reisi, Mevlava Abdulaziz Dahkan, Mevlevi Ekrem Kuhi, Mevlana Abdulgaffar Nakşibendi ve Mufti Abdullah Emiri de Kuhi'nin tutuklanmasını gerektirecek bir eylemde bulunmadığını ifade ederek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sistan-Beluçistan eyaletinin Serbaz ilçesine bağlı Peşamek köyü imamı Fazlurrahman Kuhi'nin, rejimin benzin zammını protesto eden göstericilere orantısız güç kullanmasını eleştirdiği için 28 Kasım günü Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındığı ve Meşhed'teki Özel Din Adamları Mahkemesi tarafından tutuklandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA