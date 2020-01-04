İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi
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İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi.

04.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:12
İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi

ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için İran'da kırmızı bayrak göndere çekildi.


İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi. İran geleneğine göre, Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak. Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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