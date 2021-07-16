İran'da su sorunu protesto edildi

İran'ın Ahvaz şehrinde su sorunu yaşayan çiftçiler ve yerel halk kuraklık sorununun çözülmesi için gösteri düzenledi.

İran'ın Ahvaz şehrinde su sorunu yaşayan çiftçiler ve yerel halk kuraklık sorununun çözülmesi için gösteri düzenledi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde halk, bölgedeki kuraklık ve su sorunu nedeniyle protesto düzenledi. Hükümetten Huzistan eyaletindeki su krizine çözüm bulmasını isteyen göstericiler, Ahvaz şehrinde yer yer polis ile çatıştı. Gösterilerde "Sususuz ve su istiyoruz", "Kuraklığa çözüm" sloganları atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç trafiğini geçişlere kapattıkları görülen göstericilerin, Mahşer limanını İmam Humeyni limanına bağlayan kara yolu üzerinde lastikleri ateşe verdikleri belirtildi.

Hükümet sorunu çözmesi için Huzistan'a heyet gönderdi

Ahvaz'da başlayan protestoların ardından hükümet bölgeye heyet gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İçişleri Bakanı Rahmani Fazıli ve Enerji Bakanı Rıza Erdakaniyan ile görüşerek bölgeye heyet gönderilmesini ve su krizinin acil olarak çözülmesini istedi.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise hükümet temsilcilerinin Huzistan'a gittiklerini ve halkın taleplerinin karşılanacağını belirtti.

Huzistan eyaleti uzun süredir büyük su krizi ile karşı karşıya

Bölgenin en büyük sulak alanı olan Havizeh sulak alanının kuruması ve bölge çiftçilerine su verilememesi yer yer itirazlara neden oluyordu. Huzistan eyaletinde nehirler üzerinde inşa edilen barajların kurumasına neden olan su kıtlığı, kuraklık sorunu ve aşırı tüketim, elektrik üretiminde ve su tedariğinde ciddi sorunlar ortaya çıkardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı