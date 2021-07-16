İran'da su sorunu protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da su sorunu protesto edildi

İran'da su sorunu protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın Ahvaz şehrinde su sorunu yaşayan çiftçiler ve yerel halk kuraklık sorununun çözülmesi için gösteri düzenledi.

İran'ın Ahvaz şehrinde su sorunu yaşayan çiftçiler ve yerel halk kuraklık sorununun çözülmesi için gösteri düzenledi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde halk, bölgedeki kuraklık ve su sorunu nedeniyle protesto düzenledi. Hükümetten Huzistan eyaletindeki su krizine çözüm bulmasını isteyen göstericiler, Ahvaz şehrinde yer yer polis ile çatıştı. Gösterilerde "Sususuz ve su istiyoruz", "Kuraklığa çözüm" sloganları atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araç trafiğini geçişlere kapattıkları görülen göstericilerin, Mahşer limanını İmam Humeyni limanına bağlayan kara yolu üzerinde lastikleri ateşe verdikleri belirtildi.

Hükümet sorunu çözmesi için Huzistan'a heyet gönderdi

Ahvaz'da başlayan protestoların ardından hükümet bölgeye heyet gönderdi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İçişleri Bakanı Rahmani Fazıli ve Enerji Bakanı Rıza Erdakaniyan ile görüşerek bölgeye heyet gönderilmesini ve su krizinin acil olarak çözülmesini istedi.

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei ise hükümet temsilcilerinin Huzistan'a gittiklerini ve halkın taleplerinin karşılanacağını belirtti.

Huzistan eyaleti uzun süredir büyük su krizi ile karşı karşıya

Bölgenin en büyük sulak alanı olan Havizeh sulak alanının kuruması ve bölge çiftçilerine su verilememesi yer yer itirazlara neden oluyordu. Huzistan eyaletinde nehirler üzerinde inşa edilen barajların kurumasına neden olan su kıtlığı, kuraklık sorunu ve aşırı tüketim, elektrik üretiminde ve su tedariğinde ciddi sorunlar ortaya çıkardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti
Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Vicdanları sızlatan aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Vicdanları sızlatan aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kadir Doğulu Serra Arıtürk Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Alper Yılmaz Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da su sorunu protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 23:46:29. #1.15#

title