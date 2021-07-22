İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor
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İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor İran'ın Huzistan eyaletinde su krizi ile başlayan gösteriler 6. gününde devam ediyor.

- İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor

TAHRAN - İran'ın Huzistan eyaletinde su krizi ile başlayan gösteriler 6. gününde devam ediyor.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Mahşer, İze, Hurremşehr, Susengerd şehirlerinde su krizi ile başlayan gösteriler 6. gününde devam ediyor. Göstericiler, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Kahrolsun Hamaney" sloganları attı.

Gösterilerde tank ateşe verildi

Göstericiler ile polis arasında çatışmanın yaşandığı Susengerd şehrinde, göstericiler bir tankı ateşe verdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Huzistan eyaletine bağlı Bender Mahşehr Vali Yardımcısı Feridun Benderi, "Talegani kasabasındaki gösteriler sırasında çatışmada açılan ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti ve bir polis memuru da yaralandı" dedi.

İze şehrinde dün gece başlayan gösterilerde ise bir göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi. Altıncı gününde devam eden gösterilerde toplamda 4 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği ifade ediliyor. İran'ın Huzistan eyaletinde 14 Temmuz Çarşamba günü su kaynaklarının kuruması ve kuraklık nedeniyle gösteriler başlamıştı. Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde başlayan gösteriler Hamidiye, Bostan, Şadgan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine yayıldı.

İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor
İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor
İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor
İran'da su krizi ile başlayan gösteriler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk

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