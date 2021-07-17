İran'da su kıtlığı protestolarında ilk can kaybı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da su kıtlığı protestolarında ilk can kaybı

İran'da su kıtlığı protestolarında ilk can kaybı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın Şadgan kentinde su sorunu nedeniyle gece saatlerinde gerçekleştirilen protestoda havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Şadgan kentinde su sorunu nedeniyle gece saatlerinde gerçekleştirilen protestoda havaya açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İran'ın Huzistan eyaletinde yaşanan su sorunu dün halkı sokağa döktü. Eyalete bağlı Şadgan şehrinde gece saatlerinde gerçekleştirilen protestolarda havaya açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Şadgan Valisi Omid Sabripur can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgedeki su kıtlığını protesto eden kişilerden bazıları güvenlik güçlerine ve orada bulunan halkın üzerine rastgele ateş açtı. Maalesef 30 yaşındaki bir gencimiz kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti" dedi.

Olayın faillerinin güvenlik güçleri tarafından tespit edildiğini belirten Sabripur, "Dün gece tespit edilen failler tutuklandı ve diğer kişilerin de tutuklanması gündemde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün Ahvaz şehrinde de su krizine çözüm bulmasını isteyen göstericiler, yer yer polis ile çatışmıştı. Gösterilerde "sususuz ve su istiyoruz", "kuraklığa çözüm" sloganları atılmıştı.

Huzistan eyaleti uzun süredir büyük su krizi ile karşı karşıya

Bölgenin en büyük sulak alanı olan Havizeh sulak alanının kuruması ve bölgedeki çiftçilere su verilememesi, uzun süredir tepkilerin odağındaydı. Huzistan eyaletinde nehirler üzerinde inşa edilen barajların kurumasına yol açan su kıtlığı, kuraklık sorunu ve aşırı tüketim, elektrik üretiminde ve su tedarikinde ciddi sorunlar ortaya çıkardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf
İstismar edemeyince başını taşla ezmişti! Yaşam mücadelesi veren genç kızın babasından acı itiraf
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Emre Altuğ Hakan Sabancı Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'da su kıtlığı protestolarında ilk can kaybı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 14:00:30. #1.15#

title