İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi
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İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi

İran'da su kesintileri nedeniyle protesto düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle halk sokağa çıkarak gösteri düzenledi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintileri nedeniyle halk sokağa çıkarak gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Huzistan eyaletinin Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentleri içme suyu kesintileri nedeniyle gösterilere sahne oldu.

Göstericilerin bazı kentlerde sokaklarda lastikler yaktıkları ve polisin gösterilere müdahale ettiği belirtiliyor.

Yaz aylarında hava sıcaklığı 50 dereceye kadar çıkan eyalette çoğunlukla Araplar yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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