İran'da stoklanmış 54 milyon koruyucu eldiven ele geçirildi

03.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran'da bir depoda stoklanmış 54 milyon koruyucu medikal eldiven ele geçirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Devlet Teftiş Kurumu Sözcüsü Yasir Rayegani, istihbarat birimleri ve Sağlık ve Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlıkları ekipleriyle koordinasyon halinde başkent Tahran'da denetimler yapıldığını söyledi.

Rayegani, Tahran'ın güneyindeki Şurabad ilçesinde yapılan denetimler sırasında bir depoda 54 milyon koruyucu eldiven ele geçirildiğini açıkladı.

Kovid -19 salgını ile mücadele eden İranlı yetkililer, ülkede son günlerde onlarca depoda yapılan denetimlerde karaborsacılar tarafından stoklanmış 5,5 milyon maske ve 28 milyon koruyucu eldiven ele geçirildiğini duyurmuştu.

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, sağlık malzemelerini stoklayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekili de bulunuyor.

Kaynak: AA