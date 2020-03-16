İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi
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Tahran, İran, Güncel

İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

16.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:04
İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Başkent Tahran'daki en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı'ndaki yoğunluğun az olması ve Kafe, satış yerlerin ve restoranların boş olması dikkati çekiyor.

İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi

Kaynak: AA

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İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi

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