İran'da sosyal yaşam durma noktasına geldi İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 kişi artarak 853'e yükseldi. Başkent Tahran'daki en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı'ndaki yoğunluğun az olması ve Kafe, satış yerlerin ve restoranların boş olması dikkati çekiyor.

Kaynak: AA