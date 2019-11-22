İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım
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İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu

22.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:34
İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım

Hazine Bakanlığı, 'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu.


Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cehromi'nin İran'da benzin zammı protestoları sonrası ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli sebebiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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