İran'da son durum: İnternet kesintisi nedeniyle ABD'den yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu.
Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cehromi'nin İran'da benzin zammı protestoları sonrası ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli sebebiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle