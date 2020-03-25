İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak...
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi.
25.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:44
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2077'ye yükseldi.
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Kaynak: AA