İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 67 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67 artarak 130 bin 831'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 784 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 433'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 160 bin 303'e çıktığı ülkede, 67 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 831 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 42 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 857 bin 213 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 729 bin 644 kişiye ikinci dozu, 2 milyon 971 bin 806 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 111 milyon 558 bin 663 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken 8 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 119 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 321 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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