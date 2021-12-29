İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 53 artarak 131 bin 527'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1905 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 348'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 190 bin 762'ye çıktığı ülkede, 53 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 527 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 732 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 118 milyon 535 bin 64 doz aşı uygulandı.

Ülkede üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 135 bine çıktı.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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