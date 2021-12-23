İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 51 artarak 131 bin 262'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1932 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 311'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 179 bin 817'e çıktığı ülkede, 51 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 131 bin 262 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 2 bin 807 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 115 milyon 249 bin 231 doz aşı uygulandı.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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