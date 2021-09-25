İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 280 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 280 artarak 119 bin 72'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 843 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1567'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 519 bin 728'e yükseldiği ülkede, 280 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 119 bin 72'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 411 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 34 milyon 569 bin 680 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 219 bin 824 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 49 milyon 789 bin 504 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 224 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.