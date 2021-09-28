İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetti

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 119 bin 888'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 239 artarak 119 bin 888'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 701 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1821'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 559 bin 691'e yükseldiği ülkede, 239 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 119 bin 888'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 124 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 36 milyon 908 bin 191 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 824 bin 520 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 52 milyon 732 bin 711 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 29 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 224 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 165 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 30 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 239 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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