İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 235 artarak 120 bin 663'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 14 bin 525 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 123'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 601 bin 565'e yükseldiği ülkede, 235 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 120 bin 663'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 841 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 39 milyon 418 bin 779 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 408 bin 496 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 55 milyon 827 bin 275 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 16 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 198 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 176 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 58 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.