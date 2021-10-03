İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 229 artarak 121 bin 109'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 229 artarak 121 bin 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 12 bin 428 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1667'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 624 bin 128'e yükseldiği ülkede, 229 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 121 bin 109'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 758 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

16 şehir "yüksek riskli" kategoride

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 40 milyon 961 bin 395 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 16 milyon 715 bin 619 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 57 milyon 677 bin 14 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 16 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 198 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 176 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 58 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 229 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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