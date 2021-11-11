İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 123 artarak 127 bin 809'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 539 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1323'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 19 bin 947'ye yükseldiği ülkede, 123 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 809'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 582 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 500 bin 300 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 41 milyon 506 bin 171 kişiye ikinci dozu, 393 bin 865 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 97 milyon 400 bin 336 doz aşı uygulandı.

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