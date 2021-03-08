İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişi hayatını kaybetti

08.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:20
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 99 artarak 60 bin 786'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 99 artarak 60 bin 786'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 725'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 786'ya, vaka sayısının da 1 milyon 698 bin 5'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 804'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 449 bin 350'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 338 bin 942 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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