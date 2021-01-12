İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti

12.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:57
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 56 bin 360'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 56 bin 360'a yükseldi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 408 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 360'a, vaka sayısının da 1 milyon 299 bin 22'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 507'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının da 1 milyon 88 bin 456'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 262 bin 166 olduğunu kaydetti.

"Başkentte ölüm oranı yüzde 79 düştü"

Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, son 2 ayda Tahran'da Kovid-19'dan ölüm oranının yüzde 79 düştüğünü söyledi.

Zali, "Halkın tedbirlere riayet etmesi sonucu, 21 Kasım'dan 9 Ocak'a kadar başkent Tahran'da Kovid-19'dan ölüm oranı yüzde 79 geriledi." dedi.

Başkan Zaili, bu sürede Tahran'da hastaneye yatış oranının da yüzde 76 düştüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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