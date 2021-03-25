İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 62 bin 142'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 62 bin 142'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 506 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 792'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, 97 kişinin yaşamını yitirdiğini, böylece virüs kaynaklı can kaybının 62 bin 142'ye, vaka sayısının da 1 milyon 830 bin 823'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 889'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 569 bin 697'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 414 bin 5 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 17 şehrin "kırmızı" ve 47 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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