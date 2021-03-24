İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti

24.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:08
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 62 bin 45'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 62 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 605 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 936'sının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari böylece virüs kaynaklı can kaybının 62 bin 45'e, vaka sayısının da 1 milyon 823 bin 317'ye çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 874'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 562 bin 709'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 349 bin 804 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 17 şehrin "kırmızı", 47 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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