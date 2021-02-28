İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

28.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:24
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 73'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 73'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 494'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Virüsten 93 kişinin hayatını kaybettiğini Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 73'e, vaka sayısının da 1 milyon 631 bin 169'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 731'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 393 bin 125'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 853 bin 8 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Zeki Müren İrem Derici Demet Akalın
Spor Can Bartu Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 14:28:10. #1.14#
title