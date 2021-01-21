İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

21.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:06
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 57 bin 150'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 57 bin 150'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 204 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 840'ının hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 150'ye, vaka sayısının da 1 milyon 354 bin 520'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 168'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 144 bin 549'a ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 743 bin 951 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 10 kentin kırmızı, 23 kentin turuncu, 163 kentin sarı ve 252 kentin de mavi olarak belirlendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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