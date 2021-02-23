İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

23.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:18
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 59 bin 663'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 59 bin 663'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 782'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 663'e, vaka sayısının da 1 milyon 590 bin 605'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 696'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 358 bin 541'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 559 bin 96 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari son olarak, ülke genelinde risk durumuna göre 11 şehrin "kırmızı", 52 şehrin "turuncu", 217 şehrin "sarı" ve 168 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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