İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

22.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:58
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 59 bin 572'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 59 bin 572'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 263 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 741'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 572'ye, vaka sayısının da 1 milyon 582 bin 275'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 685'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 351 bin 390'a ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 501 bin 415 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 52 şehrin turuncu, 217 şehrin sarı ve 168 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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