İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 60 bin 353'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 525 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 764'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 353'e, vaka sayısının da 1 milyon 656 bin 699'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 747'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 413 bin 717'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 323 bin 10 olduğunu bildirdi.

Sözcü Lari ayrıca ülke genelinde risk grubuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun