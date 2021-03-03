İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti

03.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:49
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 60 bin 353'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 86 artarak 60 bin 353'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 525 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 764'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 353'e, vaka sayısının da 1 milyon 656 bin 699'a çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 747'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 413 bin 717'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 323 bin 10 olduğunu bildirdi.

Sözcü Lari ayrıca ülke genelinde risk grubuna göre 11 şehrin "kırmızı", 32 şehrin "turuncu", 251 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 86 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 14:16:40. #1.16#
title