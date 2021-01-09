İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 82 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artarak 56 bin 100'e yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 5 bin 924 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 456'sının hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 100'e, vaka sayısının da 1 milyon 280 bin 438'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 686'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 68 bin 466'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 8 milyon 99 bin 191 olduğunu kaydetti.

Risk kategorilerinde düzenleme

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, bölgelere göre Kovid-19 risk seviyesini gösteren kırmızı (yüksek riskli), turuncu (orta riskli), sarı (düşük riskli) kategori sistemine, mavi (en düşük) kategoriyi de eklediklerini duyurdu.

Reisi, son düzenlemelere göre, ülkede 7 ilçenin kırmızı, 30 ilçenin turuncu, 219 ilçenin sarı ve 192 ilçenin ise mavi kategoride olduğunu açıkladı.

Risk seviyesinin en düşük olduğu bölgelerde salgın kısıtlamalarını bir miktar daha esnetebilmek için böyle bir yolu tercih ettiklerini aktaran Reisi, "Mavi kategorideki ilçelerde tüm iş kolları kararlaştırılan sağlık protokollerine uymak şartıyla çalışabilirler. Sarı ve mavi kategorideki ilçelerde bundan sonra 21.00-04.00 saatleri dışında şehirler arası yolculuk kısıtlaması bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarındaki düşüş ile Tahran ve Elburz eyaletinin de sarı kategoriye dahil olduğunun altını çizen Reisi, salgındaki olumlu gidişatın sürmesi için halkın önlemlere riayet etmesini istedi.

Salgının en şiddetli seviyede kuzey eyaletlerinde yaşandığının altını çizen Reisi, Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Amul, Firidunkenar, Kaimşehr, Neka ve Gülistan eyaletine bağlı Bender Gez, Kordkuy ilçelerinin halen "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kategorisinde olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler