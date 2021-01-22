İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 75 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 75 kişi hayatını kaybetti

22.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:45
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 75 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artarak 57 bin 225'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75 artarak 57 bin 225'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 305 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 589'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 225'e, vaka sayısının da 1 milyon 360 bin 825'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 134'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 151 bin 676'ya ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 796 bin 864 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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