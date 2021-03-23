İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 artarak 61 bin 951'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 290 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 749'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari böylece toplam can kaybının 61 bin 951'e, vaka sayısının da 1 milyon 815 bin 712'ye çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 865'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 555 bin 766'ya ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 284 bin 847 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 12 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun