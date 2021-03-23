İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi hayatını kaybetti

23.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 artarak 61 bin 951'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 artarak 61 bin 951'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 290 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 749'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari böylece toplam can kaybının 61 bin 951'e, vaka sayısının da 1 milyon 815 bin 712'ye çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 865'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 555 bin 766'ya ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 284 bin 847 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 12 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:32:10. #1.14#
title