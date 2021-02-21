İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 74 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74 artarak 59 bin 483'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 931 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 574'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 483'e, vaka sayısının da 1 milyon 574 bin 12'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 689'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 344 bin 791'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 444 bin 695 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde risk grubuna göre 11 şehrin "kırmızı", 52 şehrin "turuncu", 217 şehrin "sarı" ve 168 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun