İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi hayatını kaybetti

26.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:00
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 69 artarak 59 bin 899'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 69 artarak 59 bin 899'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 592'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 899'a, vaka sayısının da 1 milyon 615 bin 184'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 720'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 379 bin 922'ye ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 734 bin 379 olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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