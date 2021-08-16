İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 655 kişi hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 655 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 655 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 655 artarak 98 bin 483'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 655 artarak 98 bin 483'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 41 bin 194 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 5 bin 44'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 467 bin 15'e çıktığı ülkede, 655 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 98 bin 483 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 379'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 757 bin 157'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 278 bin 929 oldu.

İran'da toplam 19 milyon 835 bin 639 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 15 milyon 454 bin 351 kişiye aşının ilk dozunun, 4 milyon 381 bin 288 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 19 milyon 835 bin 639 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 359 şehrin "kırmızı", 59 şehrin "turuncu", 30 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu ve "kırmızı" ile "turuncu" şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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